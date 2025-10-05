Пермские приставы заставили пчеловода найти управу на пчел, которые напали на его соседа

В Пермском крае пчеловоду пришлось избавиться от пасеки из-за того, что они постоянно жалили мужчину, дом которого находился по соседству от пасеки. Он обратился в суд, объяснив, что в течении лета пчелы залетают к нему на участок, «мешают работать в огороде, и периодически нападают». Рассмотрев исковое заявление мужчины, суд встал на его сторону и постановил убрать ульи с участка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ ФССП по Прикамью, пасека находилась в деревне Моховое Кунгурского округа.
«Суд установил, что, помимо нарушения прав истца, ответчиками [супругами] не соблюдались ветеринарные правила содержания медоносных пчел. В результате суд запретил супругам заниматься пчеловодческой деятельностью и обязал выплатить пострадавшему компенсацию морального вреда в размере пятьтысяч рублей с каждого. Денежные средства в счет компенсации морального вреда поступили сразу же после наложения ареста на счета должника в банках. После этого пчеловод убрал пасеку из полутора десятка ульев со своего участка», — сообщили агентству в пресс-службе ведомства.
Ранее URA.RU рассказывало, что уставший от нападения пчел житель Кунгурского округа несколько раз пытался поговорить с соседом, но тот не реагировал на его просьбы. История закончилась судебным разбирательством и арестом счетов пчеловода.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.