Принудительная «мобилизация» кота: как Мурчик вызвал скандал с ТЦК на Украине

На Украине хозяевам вернули кота по кличке Мурчик, который ранее был принудительно «мобилизован». Соответствующая информация появилась в соцсетях и украинских telegram-каналах. Инцидент с похищением животного получил широкую огласку 5 октября. По предварительным данным, кота украли сотрудники ТЦК в военной форме в Житомире, после чего увезли на машине. Что известно о «мобилизации» Мурчика — в материале URA.RU.
«Мобилизация» кота
Накануне в Житомире сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) принудительно забрали с улицы кота. Как видно из распространенного журналистами видео, двое мужчин, проезжавших мимо, остановились, чтобы поймать животное, перебегавшее дорогу. Они догнали кота на скамейке, схватили его и увезли на машине.
Киев отрицал «мобилизацию» кота
Вскоре Киевский областной ТЦК опроверг информацию о мобилизации кота. В заявлении центра этот случай назвали свидетельством «тяжелого мировоззренческого порока» общества. В ТЦК заявили, что автоматическое обвинение их структур в похищении животного является якобы результатом пропаганды, направленной на дискредитацию призывных органов. Там также отрицают, что Мурчик был похищен их сотрудниками, указывая на якобы несоответствие формы военных на видео уставным требованиям.
Мурчика украли для ребенка
В украинских пабликах распространилась информация о том, что кот, которого «мобилизуют» сотрудники ТЦК, был похищен для сына военного комиссара. Согласно публикуемым сообщениям, ребенок военкома хотел питомца. Вместе с прибывшим побратимом, будучи в нетрезвом состоянии и в форме, они планировали взять котенка из приюта, но в итоге забрали первого попавшегося уличного кота. Похитители согласились вернуть животное только при условии удаления компрометирующего видео, однако оно уже вызвало широкий общественный резонанс. Сейчас Мурчик уже находится дома.
