На Украине сотрудники ТЦК "мобилизовали" кота. Сотрудники схватили убегающее от них животное, утащили его в машину и уехали.
Из видео, которое распространили журналисты видно, как в Житомире среди бела дня двое мужчин, проезжавших мимо, остановились и направились за котом, перебегавшим дорогу. Догнали животное на лавочке. "Теперь домашнего кота по кличке Степа ищет встревоженная хозяйка", — пишет РЕН.ТВ.
В настоящий момент Киев несет потери на нескольких фронтовых направлениях. Активные бои проходят в районе Сум, в районе Юнаковки, Андреевки и Беловодска, где ВСУ пытаются контратаковать, но безуспешно. Из-за недостатка военных на Украине также продолжается принудительная мобилизация. Также идут интенсивные бои в районе Купянска. Как отметил глава РФ Владимир Путин на заседании Международного клуба «Валдай», в отличие от Украины в России не проводится массовая или принудительная мобилизация.
