Украинские ТЦК мобилизовали кота. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На Украине сотрудники ТЦК утащили домашнего кота
На Украине сотрудники ТЦК утащили домашнего кота Фото:

На Украине сотрудники ТЦК "мобилизовали" кота. Сотрудники схватили убегающее от них животное, утащили его в машину и уехали.

Из видео, которое распространили журналисты видно, как в Житомире среди бела дня двое мужчин, проезжавших мимо, остановились и направились за котом, перебегавшим дорогу. Догнали животное на лавочке. "Теперь домашнего кота по кличке Степа ищет встревоженная хозяйка", — пишет РЕН.ТВ.

В настоящий момент Киев несет потери на нескольких фронтовых направлениях. Активные бои проходят в районе Сум, в районе Юнаковки, Андреевки и Беловодска, где ВСУ пытаются контратаковать, но безуспешно. Из-за недостатка военных на Украине также продолжается принудительная мобилизация. Также идут интенсивные бои в районе Купянска. Как отметил глава РФ Владимир Путин на заседании Международного клуба «Валдай», в отличие от Украины в России не проводится массовая или принудительная мобилизация.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Украине сотрудники ТЦК "мобилизовали" кота. Сотрудники схватили убегающее от них животное, утащили его в машину и уехали. Из видео, которое распространили журналисты видно, как в Житомире среди бела дня двое мужчин, проезжавших мимо, остановились и направились за котом, перебегавшим дорогу. Догнали животное на лавочке. "Теперь домашнего кота по кличке Степа ищет встревоженная хозяйка", — пишет РЕН.ТВ. В настоящий момент Киев несет потери на нескольких фронтовых направлениях. Активные бои проходят в районе Сум, в районе Юнаковки, Андреевки и Беловодска, где ВСУ пытаются контратаковать, но безуспешно. Из-за недостатка военных на Украине также продолжается принудительная мобилизация. Также идут интенсивные бои в районе Купянска. Как отметил глава РФ Владимир Путин на заседании Международного клуба «Валдай», в отличие от Украины в России не проводится массовая или принудительная мобилизация.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...