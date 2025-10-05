05 октября 2025

Свердловчан напугали документом о холере из ДНР

В Свердловской области распространили фейк об ограничениях из-за холеры
Злоумышленники подделали документ об ограничениях из-за холеры
Злоумышленники подделали документ об ограничениях из-за холеры

В Свердловской области распространили поддельный документ о вводе ограничений въезда в регионе для жителей ДНР из-за угрозы заражения холерой. О фейке предупредили в антитеррористической комиссии региона.

«Под видом достоверного сообщения злоумышленники распространяют фейк с целью посеять панику среди жителей Свердловской области. Содержание документа не соответствует действительности», — пояснили там. Граждан призвали не рассылать неподтвержденную информацию.

На прошлой неделе жителей региона напугали сообщениями от операторов связи об атаке БПЛА. Силовики предупредили, что рассылка оказалась ошибочной из-за сбоя.

