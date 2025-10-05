05 октября 2025

«Видел его за 2 дня до смерти»: знакомый рассказал о гибели студента УрГЭУ из Ливии

Магистрант из Ливии, скончавшийся в общежитии УрГЭУ, помогал иностранцам
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Магистранта нашли мертвым в общежитии вуза
Магистранта нашли мертвым в общежитии вуза Фото:

За пару дней до смерти студент Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Саид Муавиа Мукхтар Сулиман из Ливии чувствовал себя хорошо. Об этом URA.RU рассказал его знакомый.

«Видел его за два дня до смерти, он был в добром здравии. Потом, когда я пошел в университет, мне сказали, что он умер. Он был очень добрым и отзывчивым», — сообщил собеседник агентства.

Трагедия произошла 2 октября в общежитии вуза. Ночью у молодого человека произошел приступ астмы. Спасти его не удалось, рассказали в пресс-службе УрГЭУ.

В столице Урала Саид проживал последние семь лет. Он учился в магистратуре. «Саид зарекомендовал себя как отзывчивый и активный студент. В 2024 года он участвовал в акции „Вальс Победы“, помогал иностранным студентам адаптироваться к учебному процессу», — отметили в вузе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За пару дней до смерти студент Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Саид Муавиа Мукхтар Сулиман из Ливии чувствовал себя хорошо. Об этом URA.RU рассказал его знакомый. «Видел его за два дня до смерти, он был в добром здравии. Потом, когда я пошел в университет, мне сказали, что он умер. Он был очень добрым и отзывчивым», — сообщил собеседник агентства. Трагедия произошла 2 октября в общежитии вуза. Ночью у молодого человека произошел приступ астмы. Спасти его не удалось, рассказали в пресс-службе УрГЭУ. В столице Урала Саид проживал последние семь лет. Он учился в магистратуре. «Саид зарекомендовал себя как отзывчивый и активный студент. В 2024 года он участвовал в акции „Вальс Победы“, помогал иностранным студентам адаптироваться к учебному процессу», — отметили в вузе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...