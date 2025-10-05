«Видел его за 2 дня до смерти»: знакомый рассказал о гибели студента УрГЭУ из Ливии

За пару дней до смерти студент Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Саид Муавиа Мукхтар Сулиман из Ливии чувствовал себя хорошо. Об этом URA.RU рассказал его знакомый.
«Видел его за два дня до смерти, он был в добром здравии. Потом, когда я пошел в университет, мне сказали, что он умер. Он был очень добрым и отзывчивым», — сообщил собеседник агентства.
Трагедия произошла 2 октября в общежитии вуза. Ночью у молодого человека произошел приступ астмы. Спасти его не удалось, рассказали в пресс-службе УрГЭУ.
В столице Урала Саид проживал последние семь лет. Он учился в магистратуре. «Саид зарекомендовал себя как отзывчивый и активный студент. В 2024 года он участвовал в акции „Вальс Победы“, помогал иностранным студентам адаптироваться к учебному процессу», — отметили в вузе.
