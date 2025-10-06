Дети подожгли петарду у кошки во рту в Приморье

В Комсомольске-на-Амуре дети подожгли петарду во рту домашнего животного. У него травмирована челюсть, но выжило. Об этом сообщили в городском АНО «Преданное сердце».
«Дети подожгли петарду у кошки во рту. Диагностирован перелом нижней челюсти, обожжен язык», — указано в сообщении, опубликованном на странице во «ВКонтакте».
Также указано, что врачи стабилизируют состояние кошки. Проводится противошоковая терапия и снятие отека. По словам зоозащитников, на лечение и восстановление животного требуется сумма в 40 тысяч рублей. Объявлен сбор средств.
Полиция региона сообщила о том, что проводиться проверка по поводу этого происшествия. Также устанавливаются лица, которые причастны к взрыву петарды. Сообщение ведомства приводит РИА Новости.
Это уже не первый случай жестокого обращения с животным за последнее время. Ранее поступала информация о том, что в Подольске Московской области нетрезвый мужчина избил собаку-инвалида. Животное выжило, но какие травмы оно получило — неизвестно.
