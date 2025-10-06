«Внуки поздравят дедушку»: в Кремле рассказали, как Путин отметит день рождения

Песков: внуки планируют поздравить Путина в день его рождения
У Путина есть личные и рабочие планы на свой день рождения
Внуки президента РФ Владимира Путина поздравят его в день рождения, 7 октября. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отметив, что Путина есть как личные, так и рабочие планы.

«Внуки поздравят дедушку, как всех дедушек — тепло и с любовью. Планы есть личные, но мне известно о рабочих.», — сказал Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент URA.RU.

Пресс-секретарь добавил, что Путин во время дня рождения проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Повестка будет рабочей и не предполагает поздравлений, отметил Песков. По его словам, президент должен традиционно получить много поздравлений от зарубежных коллег по телефону.

