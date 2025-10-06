В Кремле прокомментировали инциденты с беспилотниками в Европе

Песков: у Европы нет никаких оснований, чтобы обвинять Россию в запуске дронов
В Германии был задержан авиалюбитель, который никакого отношения к РФ не имеет, заявил Песков
В Германии был задержан авиалюбитель, который никакого отношения к РФ не имеет, заявил Песков

Европейские политики обвиняют Россию в запуске беспилотников, хотя оснований на это у них никаких нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В Европе много политиков, которые склонны во всем обвинять Россию. С этими дронами история странная, но никаких оснований обвинять в этом Россию нет», — заявил Песков в разговоре с журналистами.

Также Песков указал, что слышал про арест некоего авиалюбителя в Германии, который запускал дроны. Но он отметил, что это частный случай и этот мужчина никакого отношения к РФ не имеет.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявлял, что Германия больше не находится в состоянии мира. Это связано с неопознанными беспилотниками в небе над страной.

