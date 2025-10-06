В Кремле прокомментировали инциденты с беспилотниками в Европе

Европейские политики обвиняют Россию в запуске беспилотников, хотя оснований на это у них никаких нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В Европе много политиков, которые склонны во всем обвинять Россию. С этими дронами история странная, но никаких оснований обвинять в этом Россию нет», — заявил Песков в разговоре с журналистами.
Также Песков указал, что слышал про арест некоего авиалюбителя в Германии, который запускал дроны. Но он отметил, что это частный случай и этот мужчина никакого отношения к РФ не имеет.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявлял, что Германия больше не находится в состоянии мира. Это связано с неопознанными беспилотниками в небе над страной.
