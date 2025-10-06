Нобелевскую премию присудили трем ученым за открытия в области иммунитета

Премию присудили трем ученым
Нобелевская премия по медицине присуждена ученым Мэри Брунков, Фреду Рамсделлу и Шимону Сакагучи. Они получили ее за открытия, касающиеся исследований в области иммунной толерантности, говорится в пресс-релизе комитета.
Выбор лауреата Нобелевской премии по медицине и физиологии осуществляется Каролинским институтом, который был основан в Стокгольме в 1810 году. Вручение премии в данной категории проводится с 1901 года.
