СВР: Лондон готовит новую провокацию против России

Служба внешней разведки РФ сообщила о том, что в Лондоне выражают недовольство из-за провала многолетних попыток добиться стратегического поражения России и в настоящее время разрабатывают новую провокацию. Согласно данным с сайта российской разведки, британские власти планируют задействовать группу россиян, сражающихся на стороне ВСУ.
«По замыслу британцев, группа воюющих на стороне ВСУ россиян-предателей должна осуществить атаку на один из кораблей ВМС Украины или гражданское судно иностранного государства в одном из европейских портов. К настоящему моменту участники группы уже прибыли в Великобританию для обучения диверсионному делу», — говорится на сайте СВР.
На сегодняшний день члены этой группы уже прибыли на территорию Великобритании, где проходят обучение диверсионной деятельности. В СВР уточнили, что после инсценированной «поимки» террористов Лондон намерен заявить, будто они действовали по указанию Москвы. В ведомстве также подчеркнули, что британские власти рассчитывают на то, что европейская политическая элита, придерживающаяся антироссийских взглядов, охотно примет версию о «злонамеренных агентах Кремля». Это, по мнению СВР, должно стать предлогом для дальнейшего увеличения военной поддержки Украины и ускоренной милитаризации «объединенной Европы» в противодействии предполагаемой «российской агрессии».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.