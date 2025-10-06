В Челябинской области рухнули цены на загородную недвижимость

В Челябинской области в третьем квартале 2025 года цены на загородную недвижимость снизились на 14% до 5 миллионов 410 тысяч рублей за объект. Об этом сообщается на сайте о недвижимости.
«Сильнее всего цены на недвижимость в октябре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года снизились в Челябинской области — до 7,9% за объект. Также снижение цен на загородные дома наблюдалось в Курганской (–13%), Ульяновской (–11,5%), Тамбовской (–10,4%) и Орловской (–8,4%) областях», — сообщается на сайте «Мир квартир».
Как отметил генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко, цены на загородные дома снизились из-за низкого спроса. Загородный дом, дача чаще всего не единственное жилье, другими словами, не вопрос жизни и смерти, каким бывает квартирный вопрос. Покупку дома легко отложить в условиях, когда банковский депозит приносит высокий доход, подчеркнул Луценко.
