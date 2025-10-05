05 октября 2025

Жителей Сургута напугала найденная граната в жилом комплексе. Фото

Жители Сургута нашли гранату во дворе на улице Киртбая
Жители Сургута (ХМАО) нашли гранату в жилом комплексе на улице Киртбая. На место выезжали сотрудники полиции, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «В дежурную часть поступило сообщение [об обнаруженной гранате]. Проводится проверка. Предварительно, предмет является страйкбольным инвентарем», — сообщили агентству в пресс-службе полиции. Ранее URA.RU писало, что полиция Сургута задержала жителя, который разгуливал по улице с муляжом гранаты. При досмотре у югорчанина были обнаружены запрещенные вещества.
