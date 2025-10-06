Налоговой не удалось обанкротить бывшую жену пермского экс-депутата Телепнева

Арбитражный суд Пермского края 3 октября прекратил производство по делу о банкротстве индивидуального предпринимателя Юлии Телепневой, бывшей супруги осужденного экс-депутата регионального заксобрания Александра Телепнева. Иск был подан Межрайонной ИФНС России № 21 по Пермскому краю, которая требовала признать Телепневу несостоятельной из-за задолженности более 1,6 млн рублей.
«Представитель налогового органа уточнил требования, попросив признать должника банкротом и ввести процедуру реализации имущества. И попросил включить в третью очередь реестра требований кредиторов должника обязательные платежи в размере 457,2 тысяч рублей, из которых сумма основного долга 0 рублей, пени 448,6 тысяч рублей, штрафы 8,5 тысяч рублей», — говорится в определении суда.
Сторона ответчика сообщила суду, что обязательства по основному долгу перед налоговой службой были полностью исполнены, а признаки несостоятельности, предусмотренные законом о банкротстве, отсутствуют. Суд установил, что на 6 мая сумма задолженности составляла 1,6 млн рублей, из которых 1,2 млн рублей приходились на основной долг. К моменту рассмотрения иска эта сумма была полностью погашена, и к взысканию оставались только пени и штрафы, не превышающие минимальный порог для возбуждения процедуры банкротства — 500 тысяч рублей основного долга.
В материалах дела отмечается, что задолженность Юлии Телепневой образовалась по начислениям страховых взносов за 2023–2024 годы, налогу по УСН за 2023 год, налогу на имущество за 2021–2023 годы и транспортному налогу за 2023 год. В связи с отсутствием оснований для признания предпринимателя банкротом, арбитраж прекратил производство по делу.
Юлия Телепнева ранее была супругой Александра Телепнева, осужденного после инцидента в баре «Наташа» в Перми, где экс-депутат устроил дебош и получил четыре года колонии строгого режима. Позднее наказание было смягчено до колонии-поселения.
