Пермский экс-депутат-дебошир добился ослабления режима отбывания наказания

Экс-депутата пермского заксобрания Телепнева переведут в колонию-поселение

20 марта 2024 в 14:30 Размер текста - 17 +

Телепнев отбывает наказание во второй раз Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Бывшего депутата заксобрания Пермского края Александра Телепнева переведут в колонию-поселения из колонии строгого режима. Соликамский районный суд 18 марта поддержал ходатайство Телепнева, говорится в картотеке суда. Сейчас он отбывает наказание за дебош в баре «Наташа» в колонии строгого режима. «Ходатайство подавали адвокат Телепнева и сам осужденный. 18 марта судья Валентина Морозова удовлетворила его. Это значит, что Телепнев продолжит отбывать наказание не в колонии строго режима, а в колонии-поселении», — сообщили URA.RU в суде. Решение в законную силу еще не вступило. Вчера, 19 марта, Телепнев подал новое ходатайство. Они просят заменить наказание на исправительные работы. Материалы переданы судье утром 20 марта, дата заседания пока не назначена. Телепнева приговорили к четырем годам колонии строго режима год назад. Он устроил дебош в баре, заслышав песни DJ Smash. Он пытался оспорить приговор, но кассация в феврале оставила его в силе. Это уже второй срок Телепнева: он и промоутер Сергей Ванкевич отбывали наказание за то, что избили музыканта Андрея Ширмана, известного как DJ Smash. Телепнев вышел на свободу в конце 2019 года. А весной 2022 года он совершил новое преступление. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшего депутата заксобрания Пермского края Александра Телепнева переведут в колонию-поселения из колонии строгого режима. Соликамский районный суд 18 марта поддержал ходатайство Телепнева, говорится в картотеке суда. Сейчас он отбывает наказание за дебош в баре «Наташа» в колонии строгого режима. «Ходатайство подавали адвокат Телепнева и сам осужденный. 18 марта судья Валентина Морозова удовлетворила его. Это значит, что Телепнев продолжит отбывать наказание не в колонии строго режима, а в колонии-поселении», — сообщили URA.RU в суде. Решение в законную силу еще не вступило. Вчера, 19 марта, Телепнев подал новое ходатайство. Они просят заменить наказание на исправительные работы. Материалы переданы судье утром 20 марта, дата заседания пока не назначена. Телепнева приговорили к четырем годам колонии строго режима год назад. Он устроил дебош в баре, заслышав песни DJ Smash. Он пытался оспорить приговор, но кассация в феврале оставила его в силе. Это уже второй срок Телепнева: он и промоутер Сергей Ванкевич отбывали наказание за то, что избили музыканта Андрея Ширмана, известного как DJ Smash. Телепнев вышел на свободу в конце 2019 года. А весной 2022 года он совершил новое преступление.