Мишустин вмешался в ситуацию с продажей бензина в регионах

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отреагировал на ситуацию с продажей бензина в регионах России. На совещании с заместителями 6 октября глава правительства сообщил о мерах, которые усилят борьбу с картельными сговорами. Как рассказали эксперты URA.RU, власти дали понять крупным бизнес-игрокам, что жестко ответят на искусственный рост цен на продукты и другие товары.
Правительство работает над «дорожной картой» для оздоровления конкурентной среды в России на ближайшие пять лет, сообщил на совещании Мишустин. «Она включает конкретные меры в образовании, здравоохранении, транспорте, торговле, агропромышленном комплексе и других секторах. И прежде всего — по борьбе с картельным сговором, что обеспечивает контроль за ценообразованием в ключевых для поставщиков и покупателей сферах», — уточнил Мишустин.
В первой половине 2025 года ФАС обнаружила признаки картельных сговоров во всех регионах РФ — возбуждены 158 дел об антиконкурентных соглашениях. Ситуация с продажей бензина на заправках наблюдается на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке в центральных регионах, в Санкт-Петербурге и Москве. Антимонопольщики сейчас проверяют заправки по всей России.
Сговоры между компаниями по продаже товаров или услуг приводят к необоснованному росту цен, что снижает покупательную способность населения, поэтому правительство уделяет этому пристальное внимание, объяснил URA.RU президент «Опоры России» Александр Калинин. Власти показывают, что примут самые жесткие меры в случае искусственного роста цен, ведь расходы на бензин входят в стоимость любых продуктов и товаров в виде издержек на доставку.
«Инфляция в России продолжает оставаться высокой (по данным на 29 сентября составляет 8% — прим. ред.), однако планы правительства по ее снижению к концу года (до 6-7% по прогнозу ЦБ — прим. ред.), в том числе за счет корректировки цен, сохраняются», — добавил Калинин.
Работа над «дорожной картой» по картельным сговорам — это лишь одна из мер борьбы с ними. За ней могут последовать и другие, уверен председатель комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг.
«Самой действенной мерой будет — изменение налогового законодательства в части изъятия природной ренты (дохода, получаемого от использования ресурсов, — прим. ред.). Так называемый налоговый маневр нефтяной отрасли привел к тому, что основное изъятие природной ренты идет через налог на добычу полезных ископаемых, а это ложится на себестоимость нефтеперерабатывающих заводов внутри страны. Раньше ее изымали через экспортную пошлину, то есть при вывозе сырой нефти за рубеж, и она ложилась на ее себестоимость. Сейчас практика поменялась и стоимость нефти внутри страны выросла», — уточнил депутат.
