В субботу, 4 октября, в лесах Пермского края была отпущена на волю медведица, ранее спасенная в Нытвенском районе. Медведицу назвали в честь реки Камы.
«В июне 2025 года охотничий инспектор минприроды Пермского края обнаружил медвежонка вблизи Нытвы. После этого животное было экстренно направлено в Центр реабилитации Пажетновых, расположенный в Тверской области, для прохождения восстановительных мероприятий», — напоминает Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края в telegram-канале.
В Центр медведица поступила в более взрослом возрасте по сравнению с остальными медвежатами и отличалась ярко выраженным диким поведением, поскольку значительное время провела в естественной среде рядом со взрослой медведицей. В течение нескольких месяцев специалисты обеспечивали Каме квалифицированную ветеринарную помощь, сбалансированное питание, а также способствовали ее адаптации к жизни в дикой природе.
Выпуск медведицы в естественную среду стал заключительным этапом процесса реабилитации. Животное было выпущено на территорию Соликамского заказника, где имеется изобилие природных кормовых ресурсов, таких как клюква и брусника. Большая площадь заказника предоставит Каме необходимые условия для самостоятельного существования в природной среде, отметили в ведомстве.
