Маленькой медведице, которую спасли в Пермском крае, выбрали имя

Медведице, спасенной в Пермском крае, выбрали имя. Ее решили назвать Кама.
«Животное успешно адаптировалось. Медведица активно исследует предоставленную ей лесную территорию. Скоро она вернется в родной край», — сообщает портал rifey.ru со ссылкой на Тверской центр спасения медвежат-сирот.
Ранее URA.RU сообщало о том, что пермякам предложили выбрать имя для спасенной медведице. Онлайн-голосование должно было завершиться 20 июля, а подвести итоги хотели на следующий день. С чем связано его преждевременное завершение — неизвестно. Предлагались следующие варианты для медвежонка: Веселина, Забава, Нытва, Черемуха и Пая.
Маленькую медведицу нашли голодной и лишившейся мамы в лесах Нытвы. Возможность отправить зверя на подкорм и реабилитацию в специальный центр появилась благодаря специальному соглашению с организацией, заключенному в 2023 году.
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