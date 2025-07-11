Маленькой медведице, которую спасли в Пермском крае, выбрали имя

Спасенная в Пермском крае маленькая медведица получила имя Кама
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Животное успешно адаптировалось и скоро вернется домой
Животное успешно адаптировалось и скоро вернется домой Фото:

Медведице, спасенной в Пермском крае, выбрали имя. Ее решили назвать Кама.

«Животное успешно адаптировалось. Медведица активно исследует предоставленную ей лесную территорию. Скоро она вернется в родной край», — сообщает портал rifey.ru со ссылкой на Тверской центр спасения медвежат-сирот.

Ранее URA.RU сообщало о том, что пермякам предложили выбрать имя для спасенной медведице. Онлайн-голосование должно было завершиться 20 июля, а подвести итоги хотели на следующий день. С чем связано его преждевременное завершение — неизвестно. Предлагались следующие варианты для медвежонка: Веселина, Забава, Нытва, Черемуха и Пая.

Маленькую медведицу нашли голодной и лишившейся мамы в лесах Нытвы. Возможность отправить зверя на подкорм и реабилитацию в специальный центр появилась благодаря специальному соглашению с организацией, заключенному в 2023 году.

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Медведице, спасенной в Пермском крае, выбрали имя. Ее решили назвать Кама. «Животное успешно адаптировалось. Медведица активно исследует предоставленную ей лесную территорию. Скоро она вернется в родной край», — сообщает портал rifey.ru со ссылкой на Тверской центр спасения медвежат-сирот. Ранее URA.RU сообщало о том, что пермякам предложили выбрать имя для спасенной медведице. Онлайн-голосование должно было завершиться 20 июля, а подвести итоги хотели на следующий день. С чем связано его преждевременное завершение — неизвестно. Предлагались следующие варианты для медвежонка: Веселина, Забава, Нытва, Черемуха и Пая. Маленькую медведицу нашли голодной и лишившейся мамы в лесах Нытвы. Возможность отправить зверя на подкорм и реабилитацию в специальный центр появилась благодаря специальному соглашению с организацией, заключенному в 2023 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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