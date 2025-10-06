В ХМАО формируют новый состав Общественной палаты

В Югре началось формирование восьмого состава окружной Общественной палаты. На участие претендуют 45 человек.
«Продолжается процедура формирования восьмого состава Общественной палаты Югры. Кандидатами могут быть только граждане России, проживающие на территории округа», — уточнили в ведомстве.
Выдвигать кандидатов могут некоммерческие организации, работающие в регионе не менее трех лет. Прием предложений продлится до 24 октября. Документы принимаются в аппарате палаты по адресу: Ханты-Мансийск, улица Ленина, 40.
Ранее URA.RU сообщало, что председателю Общественной палаты ХМАО Алсу Магановой прочат второй срок. Креатуре экс-губернатора Натальи Комаровой удалось зарекомендовать себя перед новым главой региона Русланом Кухаруком.
