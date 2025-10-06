У премьера Франции оказалось три причины для своего увольнения

Подавший в отставку премьер-министр Франции Себастьян Лекорню заявил, что в текущих политических условиях не смог бы эффективно исполнять свои обязанности и сформировать работоспособное правительство. Свое решение он объяснил жесткой позицией депутатов, не готовых к поиску компромиссов.
«Быть премьер-министром — трудная задача, особенно в данный момент», — объяснил Лекорню. Три причины для ухода он озвучил в эфире BFMTV.
Первой причиной отставки Лекорню назвал реакцию парламента на его отказ от использования статьи 49.3 Конституции, позволяющей проводить законопроекты без голосования. По его словам, оппозиция проигнорировала этот шаг, направленный на разрыв с прежней практикой, когда парламентарии часто уклонялись от своих обязанностей по обсуждению и принятию законов.
«Политические партии продолжают занимать позицию, как будто все они имеют абсолютное большинство в Национальном собрании, — заявил Лекорню в эфире BFMTV. — Я был готов к компромиссу, но каждая партия хочет, чтобы другая приняла её программу целиком».
Еще одним фактором стала нестабильность состава правительства, которую экс-премьер связал с партийными амбициями, в том числе связанными с подготовкой к будущим президентским выборам. По его мнению, это подрывало единство кабинета министров и мешало продуктивной работе.
6 октября Лекорню подал в отставку спустя меньше месяца после назначения. Это уже пятый премьер Франции за последние три года. После ухода Лекорню президента Франции Эммануэля Макрона заметили гуляющем в одиночестве по набережной.
