Майнинг-ферма в селе Дагестана похитила электричество на 14 млн

Сумма ущерба от незаконного расхода электроэнергии в Дагестане составила порядка 14 млн рублей
Сумма ущерба от незаконного расхода электроэнергии в Дагестане составила порядка 14 млн рублей

В селе Унцукуль Дагестана выявили незаконную майнинг-ферму, похитившую электроэнергию на сумму около 14 миллионов рублей. Об этом сообщили в Едином контакт-центре филиала «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго». По данным ведомства, оборудование обнаружили 2 октября во время проверки, проведенной на одном из объектов в Унцукульском районе.

«По предварительным оценкам, объем незаконно израсходованной электроэнергии составил 1 340 000 кВт·ч, а сумма ущерба — порядка 14 млн рублей», — сообщили ТАСС в контакт-центре компании. По информации специалистов «Дагэнерго», на месте работали 58 устройств для добычи криптовалюты. В ходе проверки все оборудование изъяли для выяснения обстоятельств.

В компании уточнили, что по факту обнаружения майнинг-фермы и хищения электричества возбуждено уголовное дело. Сейчас ведутся следственные действия, устанавливаются возможные причастные лица. Ранее, как писали СМИ, в результате конфликта, связанного с незаконным майнингом, в селе Унцукуль произошла стрельба, в которой пострадали три человека. По предварительным данным, причиной инцидента стало распределение доходов от добычи криптовалюты и несанкционированное подключение к электросетям.

До этого подпольные майнинговые фермы были выявлены в Санкт-Петербурге. Сотрудники правоохранительных органов задержали троих местных жителей, которые заключили договор с энергосбытовой компанией для подключения к электросетям и изменили работу счетчиков, занижая показатели потребления. В ходе обысков было обнаружено более 2,7 тысяч устройств для майнинга и два трансформатора. По данному факту было возбуждено уголовное дело, одному фигуранту назначен запрет определенных действий, а двум другим — обязательство о явке, передает RT.

