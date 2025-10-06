Гаишника, убившего екатеринбуржца, уволят из органов

Инспектора ДПС из Верхотурья (Свердловская область) Вадима К., который сознался в убийстве 38-летнего Марата Гайнетдинова, пропавшего без вести, уволят со службы. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
«В ходе комплекса мероприятий оперативникам удалось выйти на след и задержать двух подозреваемых, одним из которых оказался сотрудник местной Госавтоинспекции. Он сразу был отстранен от исполнения служебных обязанностей», — пояснил полковник Горелых. Вскоре фигуранта уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.
Как писало URA.RU, 27 сентября Марат приехал в гости в Верхотурье из Екатеринбурга. На следующий день он отправился домой на красном Peugeot, но пропал без вести. Силовики и волонтеры начали поиски. 4 октября стало известно, что мужчина умер.
Позже стало известно, что обвинение предъявили не только силовику, но и его знакомому Масленникову. Их обвинили по ч. 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Подробнее о деле — в отдельном материале агентства.
