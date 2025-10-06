Суд арестовал уже осужденного экс-министра Абызова

Экс-министр уже отбывает 12-летний срок
Экс-министр уже отбывает 12-летний срок Фото:

Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца для бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Экс-чиновник, ранее осужденный на 12 лет колонии, обвиняется в мошенничестве с акциями «Российской венчурной компании» (РВК).

«Ходатайство следствия подлежит удовлетворению», — огласила решение судья. Арест продлится до 6 декабря, передает ТАСС. О новом уголовном деле в отношении бывшего министра сообщалось на днях.

В ходе заседания Абызов полностью отверг свою причастность к новым обвинениям. Его защита намерена обжаловать решение об аресте. 

Уголовное дело о мошенничестве было возбуждено 26 апреля 2022 года, а 15 марта 2025 года выделено в отдельное производство в отношении Абызова. 11 сентября ему официально предъявили обвинение по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Представитель МВД в суде заявил, что причастность экс-министра подтверждается показаниями свидетелей и материалами оперативно-разыскных мероприятий. Абызов был осужден на 12 лет колонии за создание преступного сообщества и другие преступления.

