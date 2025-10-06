В финал конкурса на самую красивую сотрудницу офиса прошла одна из трех пермячек

В финале конкурса «Мисс Офис» Пермь представит Екатерина Кайгородова. Имена 30 финалисток опубликованы на сайте конкурса. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» сотрудница компании «ПЕРМАГРОБИЗНЕС» поблагодарила земляков за поддержку и призналась в том, что участие в конкурсе «кардинально изменило» ее жизнь.
«Ну вот и все…Мы вместе добрались до финала международного конкурса! Хочу выразить огромную благодарность всем, кто голосовал и поддержал меня! Моя жизнь претерпела кардинальные изменения. Я стала более раскрепощенной, уверенной в себе», — написала в соцсети Кайгородова. Девушка добавила, что впереди ее ждут «два месяца интенсивной подготовки» на пути к финалу.
Конкурс красоты «Мисс Офис» проходит в 16-й раз. В этом году участие в нем, помимо Кайгородовой, приняли пермячки Юлия Савчак и Елизавета Зотова. Победительнице вручат роскошную корону и главный приз — 3 млн рублей.
