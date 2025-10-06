В финал конкурса на самую красивую сотрудницу офиса прошла одна из трех пермячек

Пермячка поборется за 3 млн рублей в конкурсе Мисс Офис -2025
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Екатерина Кайгородова поборется за главный приз конкурса «Мисс Офис» (архивное фото)
Екатерина Кайгородова поборется за главный приз конкурса «Мисс Офис» (архивное фото) Фото:

В финале конкурса «Мисс Офис» Пермь представит Екатерина Кайгородова. Имена 30 финалисток опубликованы на сайте конкурса. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» сотрудница компании «ПЕРМАГРОБИЗНЕС» поблагодарила земляков за поддержку и призналась в том, что участие в конкурсе «кардинально изменило» ее жизнь.

«Ну вот и все…Мы вместе добрались до финала международного конкурса! Хочу выразить огромную благодарность всем, кто голосовал и поддержал меня! Моя жизнь претерпела кардинальные изменения. Я стала более раскрепощенной, уверенной в себе», — написала в соцсети Кайгородова. Девушка добавила, что впереди ее ждут «два месяца интенсивной подготовки» на пути к финалу.

Конкурс красоты «Мисс Офис» проходит в 16-й раз. В этом году участие в нем, помимо Кайгородовой, приняли пермячки Юлия Савчак и Елизавета Зотова. Победительнице вручат роскошную корону и главный приз — 3 млн рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В финале конкурса «Мисс Офис» Пермь представит Екатерина Кайгородова. Имена 30 финалисток опубликованы на сайте конкурса. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» сотрудница компании «ПЕРМАГРОБИЗНЕС» поблагодарила земляков за поддержку и призналась в том, что участие в конкурсе «кардинально изменило» ее жизнь. «Ну вот и все…Мы вместе добрались до финала международного конкурса! Хочу выразить огромную благодарность всем, кто голосовал и поддержал меня! Моя жизнь претерпела кардинальные изменения. Я стала более раскрепощенной, уверенной в себе», — написала в соцсети Кайгородова. Девушка добавила, что впереди ее ждут «два месяца интенсивной подготовки» на пути к финалу. Конкурс красоты «Мисс Офис» проходит в 16-й раз. В этом году участие в нем, помимо Кайгородовой, приняли пермячки Юлия Савчак и Елизавета Зотова. Победительнице вручат роскошную корону и главный приз — 3 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...