МВД завершило расследование дела о хищении 60 млрд рублей у банка «Югра»

Завершено расследование дела о преступном сообществе экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина
Завершено расследование дела о преступном сообществе экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина

Завершено расследование дела о преступном сообществе экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина. Члены группировки похитили активы подконтрольной банкиру компании «Русь-Ойл».

«Следователи МВД России завершили расследование уголовного дела о хищении 60 млрд руб. организованным преступным сообществом (ОПС), которым руководил бывший владелец банка „Югра“ Алексей Хотин. По версии обвинения, члены ОПС похитили активы подконтрольной Алексею Хотину компании „Русь-Ойл“, арестованные, а затем и обращенные в доход государства по иску Генпрокуратуры. В результате аферы около 1,5 млн тонн нефти было продано в Белоруссию, Казахстан, Польшу и Словакию, а выручка за нее присвоена», — уточняется в публикации издания Коммерсантъ.

В МВД изданию объяснили, что продлили срок расследования до 15 декабря 2025 года из-за большого объема материалов. По данным следствия, афера началась после того, как Генпрокуратура инициировала обращение активов «Русь-Ойл» в доход государства для погашения налоговой задолженности. В ответ обвиняемые через компанию «Удачный» продолжили добычу нефти и заключили договор с ПАО «Транснефть» на транспортировку сырья, которое позже было реализовано в России и за рубежом. Деньги от продажи нефти компания не получила, а ущерб оценили в 58,6 млрд рублей.

В числе фигурантов дела — пять топ-менеджеров нефтяных структур, а также сам Алексей Хотин, который уже отбывает девятилетний срок по другому делу. Все акции и доли в компаниях, связанных с «Русь-Ойл», были обращены в доход государства. Сейчас обвиняемые знакомятся с материалами дела, которые составили 131 том.

Ранее URA.RU сообщало, что решением суда удовлетворены исковые требования Россельхозбанка к Алексею Хотину, экс-владельцу банка «Югра», в размере 14 миллиардов рублей. Позже ему были предъявлены новые обвинения по статье УК РФ «мошенничество в особо крупном размере».

