Уклоняющийся от армии рэпер снял фото из призывного пункта

Рэпер Макан (Андрей Косолапов) оказался в столичном военкомате. Об этом свидетельствует его фото из соцсетей.
23-летний Андрей Косолапов (настоящее имя артиста) опубликовал фото, сделанное возле столичного пункта призыва. Некоторые СМИ пишут, что его привели туда под конвоем, другие утверждают, что Макан явился сам.
Ранее сообщалось, что Macan может быть предъявлено уголовное обвинение за уклонение от прохождения военной службы. За последний год 23-летний исполнитель не отреагировал на шесть официальных повесток. В настоящее время по месту его регистрации в московском районе Раменки направлена седьмая, финальная повестка.
В случае повторного неявки исполнителя по повестке, в отношении него может быть инициировано уголовное преследование по статье об уклонении от военной службы. Ему может грозить наказание вплоть до двух лет лишения свободы. Отмечается, что музыканту могут применить дополнительные ограничительные меры. В их числе объявление в федеральный розыск, заморозка банковских счетов, аннулирование водительских прав, а также запрет на выезд за пределы Российской Федерации.
