The Times: президент Макрон - хромая утка

Западные СМИ сравнили Макрона с хромой уткой
Западные СМИ сравнили Макрона с хромой уткой Фото:

Президент Франции Эммануэль Макрон после отставки премьер-министра Себастьяна Лекорню, занимавшего пост лишь 27 дней, подвергся критике западных СМИ, которые сравнили его с «хромой уткой». Об этом сообщает британская газета The Times.

«Он — хромая утка, ковыляющая к концу своего запланированного срока полномочий в 2027 году», — говорится в материале The Times. Как сообщает издание, формально Макрон обладает значительными полномочиями согласно конституции, действующей уже 67 лет. Однако на деле действующий президент-центрист утратил былое влияние и не может эффективно реализовывать свою политику из-за фрагментированного и оппозиционно настроенного парламента.

Британская газета Telegraph сообщает, что к падению двух правительств за год во Франции привели неудачные попытки сократить расходы и реформировать пенсионную систему, из-за этого Макрон оказался в положении «хромой утки». Французская газета Monde, в свою очередь, подчеркивает, что президент оказался «один на передовой», в то время как его оппоненты требуют его отставки и роспуска Национального собрания.

Сегодня премьер-министр Франции Себастьен Лекорню, занимавший свой пост всего 27 дней, подал в отставку. Это самый короткий срок пребывания на посту премьер-министра в истории современной Франции. В ближайшее время Макрон объявит имя нового премьер-министра и возможные перестановки в правительстве. После отставки Лекорню президент Макрон был замечен на прогулке по Парижу, где он готовился к церемонии введения в Пантеон Роберта Бадинтера. Позже он вернулся в Елисейский дворец.

