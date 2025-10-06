Вечером 6 октября жители Челябинска и региона наблюдают впечатляющее астрономическое явление — суперлуние. Луна в полной фазе оказалась на минимальном расстоянии от Земли, что сделало ее ярче и больше, чем обычно.
В Челябинске явление особенно заметно благодаря ясной погоде. Жители региона делятся фотографиями в соцсетях. Многие отмечают, что Луна кажется «огромной» и «сияющей».
Это первое суперлуние осеннего сезона 2025 года. Луна подойдет к Земле на минимальное расстояние — 356 896 километров. Жители региона смогут наблюдать это явление с вечера 6 октября до утра 8 октября.
Как ранее писало URA.RU, Луна в такой фазе влияет на самочувствие людей. Кардиолог-терапевт, главный врач клиники «Андреевские больницы — НЕБОЛИТ» Сергей Васильев отметил в беседе с агентством, что полнолуние уменьшает продолжительность сна — длинную его фазу.
