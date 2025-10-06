Путин подписал новый указ для борьбы с коррупцией в России

Путин подписал указ по ценным бумагам
Путин подписал указ по ценным бумагам

Президент России Владимир Путин утвердил перечень сведений о ценных бумагах, которые депозитарии и держатели реестра владельцев ценных бумаг обязаны предоставлять по запросам уполномоченных должностных лиц при проведении проверок в целях противодействия коррупции. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном 6 октября на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемый перечень сведений о ценных бумагах, которые держатели реестра владельцев ценных бумаг и депозитарии обязаны предоставлять по запросам уполномоченных должностных лиц при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции», — отмечается в тексте указа.

В перечень входят такие данные, как сведения о виде ценных бумаг, их количестве, номинальной стоимости, а также данные о владельцах и всех совершенных с ними операциях. Указ вступает в силу со дня опубликования. Нововведение, как отмечают СМИ, направлено на повышение прозрачности финансовых операций и предотвращение попыток скрыть доходы или имущество через ценные бумаги.

