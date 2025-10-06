Трамп ввел новые пошлины против всех поставщиков

Трамп пошлины в 25% против всех поставщиков грузовиков
Трамп продолжает вводить пошлины против различных товаров
Президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин на импортные грузовики средней и большой грузоподъемности с 1 ноября 2025 года. Об этом глава государства сообщил на своей странице в принадлежащей ему социальной сети Truth Social. Новые тарифы коснутся всех аналогичных транспортных средств, ввозимых на территорию США из других стран.

По словам Трампа, решение связано с необходимостью защиты американского автомобильного рынка и рабочих мест. «С 1 ноября 2025 года все грузовики средней и большой грузоподъемности, ввозимые в США из других стран, будут облагаться пошлиной в 25%», — написал президент в своей публикации.

В сообщении отмечается, что инициатива направлена на поддержку национальных производителей и увеличение инвестиций в экономику страны. Власти планируют дополнительно проконтролировать соблюдение новых правил на таможне и усилить проверки ввозимых транспортных средств. В администрации президента подчеркнули, что шаг был согласован с профильными ведомствами и крупнейшими предприятиями отрасли. Новое решение может повлиять на стоимость импортных грузовиков и логистические цепочки внутри страны.

