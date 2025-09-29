Отстраненный за допинг бомбардир ХК «Автомобилист» вернулся к тренировкам

Анатолий Голышев скоро вернется к играм
Анатолий Голышев скоро вернется к играм

Нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Анатолий Голышев, которого ранее отстранили от игр за допинг, вернулся к тренировкам с командой. Об этом сообщили в пресс-службе ХК «Автомобилист».

«У нас хорошие новости! Брукс Мэйсек и Кертис Волк уже приступили к индивидуальным бесконтактным тренировкам на льду. К работе с командой также присоединился и Анатолий Голышев. Он будет тренироваться как в общей группе, так и индивидуально под надзором тренеров», — пишет клуб в telegram-канале.

Как писало URA.RU, Голышеву дали дисквалификацию в апреле, когда стало известно, что он сдал положительную допинг-пробу. При этом в сентябре президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что игрока дисквалифицировали на два года.

Позже антидопинговое агентство отложило вопрос об отстранении спортсмена с 11 на 25 сентября. Голышев объяснял, что за сутки после обвинения РУСАДА юристам удалось подготовить «исчерпывающий ответ». 25 сентября Анатолий заявил, что вернется к играм уже 18 октября.

