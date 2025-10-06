06 октября 2025

Некоторые выплаты военным проиндексировали на 7,6%, что выше запланированного

Выплаты военным проиндексировали выше запланированного
Выплаты военным проиндексировали выше запланированного

Кабинет министров Российской Федерации принял решение увеличить размер индексации отдельных выплат для военнослужащих до 7,6%, тогда как ранее предполагалось повышение на 4,5%. Соответствующее постановление размещено на официальном портале правовой информации.

В результате принятое решение предусматривает увеличение ранее запланированного уровня индексации, передает ТАСС. Согласно опубликованному документу, повышение затронет не только военнослужащих, проходящих службу в данный момент, но также сотрудников ряда федеральных органов исполнительной власти, граждан, уволенных с военной службы, лиц, участвующих или участвовавших в военных сборах, а также членов добровольческих формирований.

С 1 октября 2025 года заработные платы военнослужащих, представителей силовых ведомств и ряда работников бюджетного сектора будут проиндексированы на 7,6%. Об этом ранее проинформировала первый заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам труда, социальной политики и делам ветеранов Елена Цунаева.

