В ХМАО 17-летнего юношу поймали с крупной партией запрещенных веществ

В настоящее время юный наркосбытчик заключен под стражу
В Нижневартовске (ХМАО) в районе СНТ 17-летний юноша был задержан правоохранителями с 13-ю свертками запрещенных веществ. Как сообщили в окружном Управлении СК РФ, теперь юному наркосбытчику грозит уголовный срок за незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

«Вечером 30 сентября 2025 года несовершеннолетний был задержан сотрудниками полиции в садово-огородническом товариществе Нижневартовска. При нем обнаружили и изъяли 13 свертков с наркотическим веществом. Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Подросток был задержан в районе улицы Молодежной. В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные мероприятия.

