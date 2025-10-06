06 октября 2025

Трамп заявил, что почти принял решение по поставкам Tomahawk Киеву

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп заинтриговал заявлением о поставках Tomahawk для ВСУ
Трамп заинтриговал заявлением о поставках Tomahawk для ВСУ Фото:

Вашингтон фактически принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Я фактически принял решение по ракетам Tomahawk и Украине. Но я не поясню, в чем оно заключается», — заявил Трамп. Его заявление приводит агентство ТАСС. Кроме того, Трамп добавил, что хотел бы понять, как Украина намерена использовать крылатые ракеты Tomahawk в случае их поставки. Он также подчеркнул, что в вопросе потенциальных поставок ракет Киеву не стремится к дальнейшей эскалации конфликта на Украине.

Ранее администрация США официально не принимала решения о передаче крылатых ракет Tomahawk Украине и рассматривала возможность поставок через страны НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский лично обращался к Вашингтону с просьбой о предоставлении этого вооружения, а ранее спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог отмечал, что окончательное решение остается за Дональдом Трампом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вашингтон фактически принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. «Я фактически принял решение по ракетам Tomahawk и Украине. Но я не поясню, в чем оно заключается», — заявил Трамп. Его заявление приводит агентство ТАСС. Кроме того, Трамп добавил, что хотел бы понять, как Украина намерена использовать крылатые ракеты Tomahawk в случае их поставки. Он также подчеркнул, что в вопросе потенциальных поставок ракет Киеву не стремится к дальнейшей эскалации конфликта на Украине. Ранее администрация США официально не принимала решения о передаче крылатых ракет Tomahawk Украине и рассматривала возможность поставок через страны НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский лично обращался к Вашингтону с просьбой о предоставлении этого вооружения, а ранее спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог отмечал, что окончательное решение остается за Дональдом Трампом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...