Келлог: решение о передаче Tomahawk Киеву еще не принято

Администрация США пока не определилась с возможностью передачи крылатых ракет Tomahawk другим странам НАТО для дальнейшей отправки вооружения Украине. С соответствующим заявлением выступил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.
«Это решение не принято», — приводит слова Келлога ТАСС. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский лично обратился с просьбой о поставках ракет.
Ранее сообщалось, что США могут передать крылатые ракеты Tomahawk Киеву через страны НАТО. Окончательное решение по этому вопросу примет американский лидер Дональд Трамп. Уточняется. что американский лидер, в первую очередь, будет ориентироваться на национальные интересы.
