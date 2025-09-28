Келлог: решение о передаче Tomahawk Киеву еще не принято

Администрация США пока не определилась с возможностью передачи крылатых ракет Tomahawk другим странам НАТО для дальнейшей отправки вооружения Украине. С соответствующим заявлением выступил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.

«Это решение не принято», — приводит слова Келлога ТАСС. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский лично обратился с просьбой о поставках ракет.

Ранее сообщалось, что США могут передать крылатые ракеты Tomahawk Киеву через страны НАТО. Окончательное решение по этому вопросу примет американский лидер Дональд Трамп. Уточняется. что американский лидер, в первую очередь, будет ориентироваться на национальные интересы.

