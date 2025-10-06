06 октября 2025

Путин свой день рождения проведет на совещаниях и телефонных контактах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимиру Путину исполнилось 73 года
Владимиру Путину исполнилось 73 года Фото:

Президент РФ Владимир Путин 7 октября, в день своего рождения, проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, а также серию телефонных переговоров с зарубежными лидерами. Несмотря на личный праздник, глава государства намерен работать в привычном режиме.

«Как сообщил накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на вторник у Путина запланировано много международных телефонных разговоров», — передает РИА Новости. Совещание с Советом безопасности также подразумевает рабочую повестку.

Традиционно Владимир Путин отмечает день рождения в рабочей обстановке, совмещая личные встречи с переговорами с зарубежными лидерами. Как ранее сообщал пресс-секретарь Дмитрий Песков, президент обычно использует этот день для контактов с главами других государств, а также принимает поздравления от российских и иностранных коллег.

В прошлом году, несмотря на плотный график и международные мероприятия, Путин также не брал отпуск в честь личного праздника. Обычно президент хотя бы часть дня проводит в кругу близких и друзей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин 7 октября, в день своего рождения, проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, а также серию телефонных переговоров с зарубежными лидерами. Несмотря на личный праздник, глава государства намерен работать в привычном режиме. «Как сообщил накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на вторник у Путина запланировано много международных телефонных разговоров», — передает РИА Новости. Совещание с Советом безопасности также подразумевает рабочую повестку. Традиционно Владимир Путин отмечает день рождения в рабочей обстановке, совмещая личные встречи с переговорами с зарубежными лидерами. Как ранее сообщал пресс-секретарь Дмитрий Песков, президент обычно использует этот день для контактов с главами других государств, а также принимает поздравления от российских и иностранных коллег. В прошлом году, несмотря на плотный график и международные мероприятия, Путин также не брал отпуск в честь личного праздника. Обычно президент хотя бы часть дня проводит в кругу близких и друзей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...