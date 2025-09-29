Пермякам рассказали, когда выгоднее покупать новостройки и готовые квартиры

Жителям Перми рекомендуют покупать жилье в новостройках в 2025 году, а готовые квартиры — в 2026 году. Это связано с тем, что строящиеся объекты постоянно растут в цене, а вторичный рынок в начале года всегда замирает. Об этом URA.RU рассказали ученые Пермского Политеха.
«Если вы планируете покупать „вторичку“, то лучше не торопиться. Например, новостройка после Нового года не подешевеет, застройщики могут подождать. А вот что касается „вторички“, то в 2026 году можно выгоднее приобрести то, что останется на рынке. Почему? Потому что примерно с начала года до середины февраля рынок неактивный. На третьей неделе января уже имеет смысл начать ходить на просмотры», — рассказал сотрудник кафедры «Вычислительная математика, механика и биомеханика» Пермского Политеха, занимающийся исследованиями в сфере девелопмента недвижимости и брендинга застройщиков Антон Минин.
На первичном рынке можно сэкономить, если покупать квартиру на этапе котлована, считает доцент кафедры «Менеджмент и маркетинг» Пермского Политеха, кандидат экономических наук, научный руководитель магистратуры «Девелопмент и управление недвижимостью» Ирина Алексеева. По ее словам, спустя 6-12 месяцев после старта продаж цены на квартиры в жилых комплексах начинают расти, поэтому те, кто покупает с котлована, оказываются в более выгодном положении. Так, можно не только купить квартиру дешевле, но и потом заработать на ее продаже. Ирина Алексеева добавила, что если квартира нужна для собственного проживания, то откладывать не имеет смысла, так как прогнозируется рост цен.
Ранее URA.RU рассказало, сколько времени пермяку придется копить на первоначальный взнос для покупки однокомнатной квартиры в ипотеку. В среднем, необходимо 12 зарплат.
