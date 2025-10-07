Ким Чен Ын поздравил Путина с днем рождения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ким Чен Ын заявил, что дружба Москвы и Пхеньяна будет вечной
Ким Чен Ын заявил, что дружба Москвы и Пхеньяна будет вечной Фото:

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, подчеркнув роль России в формировании нового мирового порядка. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Мой самый дорогой товарищ Владимир Путин, шлю Вам самые искренние и теплые поздравления со знаменательным днем рождения. <...> Пхеньян и Москва всегда будут вместе, а наша дружба будет вечной», — говорится в поздравлении. Ким Чен Ын также заверил, что КНДР и далее будет оказывать всестороннюю поддержку России в борьбе за сохранение суверенитета и территориальной целостности.

Ранее сообщалось, что свой день рождения Путин проведет на совещаниях и телефонных контактах. На 7 сентября у президента запланированы совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, а также серия телефонных переговоров с зарубежными лидерами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, подчеркнув роль России в формировании нового мирового порядка. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи. «Мой самый дорогой товарищ Владимир Путин, шлю Вам самые искренние и теплые поздравления со знаменательным днем рождения. <...> Пхеньян и Москва всегда будут вместе, а наша дружба будет вечной», — говорится в поздравлении. Ким Чен Ын также заверил, что КНДР и далее будет оказывать всестороннюю поддержку России в борьбе за сохранение суверенитета и территориальной целостности. Ранее сообщалось, что свой день рождения Путин проведет на совещаниях и телефонных контактах. На 7 сентября у президента запланированы совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, а также серия телефонных переговоров с зарубежными лидерами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...