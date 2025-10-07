Telegraph: слова Меркель о виновниках СВО поссорили Польшу с Германией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выступление Меркель вызвало резкую реакцию польских политиков
Выступление Меркель вызвало резкую реакцию польских политиков Фото:

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Польша и страны Балтии косвенно спровоцировали начало специальной военной операции на Украине. Ее слова вызвали дипломатический скандал между Варшавой и Берлином, сообщает британская газета The Telegraph.

«Вмешательство госпожи Меркель вызвало ярость в Польше, поскольку один из бывших премьер-министров (Матеуш Моравецкий прим. ред.) предположил, что ее благодушие по отношению к России нанесло серьезный ущерб европейской безопасности», — говорится в материале. Отношения между Польшей и Германией и без того оставались напряженными из-за разногласий по вопросам безопасности границы и миграционного кризиса, который, по мнению Варшавы, был спровоцирован действиями Берлина.

Польские власти неоднократно выражали недовольство позицией Германии по отношению к России, считая ее излишне мягкой как при Меркель, так и при нынешнем канцлере Олафе Шольце. Ранее в интервью венгерскому изданию Partiz?n Ангела Меркель заявила, что Польша и страны Балтии саботировали попытки мирного урегулирования конфликта на Украине, что, по ее словам, косвенно привело к эскалации ситуации.

Ранее Ангела Меркель уже отмечала, что вооруженный конфликт на Украине отчасти стал следствием пандемии COVID-19, поскольку отсутствие личных встреч между лидерами ЕС и Россией осложнило поиск компромиссов. Она также подчеркивала, что разногласия между странами Евросоюза необходимо решать через открытый диалог, а не публичные обвинения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Польша и страны Балтии косвенно спровоцировали начало специальной военной операции на Украине. Ее слова вызвали дипломатический скандал между Варшавой и Берлином, сообщает британская газета The Telegraph. «Вмешательство госпожи Меркель вызвало ярость в Польше, поскольку один из бывших премьер-министров (Матеуш Моравецкий прим. ред.) предположил, что ее благодушие по отношению к России нанесло серьезный ущерб европейской безопасности», — говорится в материале. Отношения между Польшей и Германией и без того оставались напряженными из-за разногласий по вопросам безопасности границы и миграционного кризиса, который, по мнению Варшавы, был спровоцирован действиями Берлина. Польские власти неоднократно выражали недовольство позицией Германии по отношению к России, считая ее излишне мягкой как при Меркель, так и при нынешнем канцлере Олафе Шольце. Ранее в интервью венгерскому изданию Partiz?n Ангела Меркель заявила, что Польша и страны Балтии саботировали попытки мирного урегулирования конфликта на Украине, что, по ее словам, косвенно привело к эскалации ситуации. Ранее Ангела Меркель уже отмечала, что вооруженный конфликт на Украине отчасти стал следствием пандемии COVID-19, поскольку отсутствие личных встреч между лидерами ЕС и Россией осложнило поиск компромиссов. Она также подчеркивала, что разногласия между странами Евросоюза необходимо решать через открытый диалог, а не публичные обвинения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...