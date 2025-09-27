Российские войска за сутки освободили три села: главное о спецоперации на 27 сентября

ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Дерилово в Донецкой Народной Республике. Также установлен контроль над населенным пунктом Майское в ДНР. А силы группировки «Восток» освободили населенный пункт Степовое в Днепропетровской области. Главное об СВО на 27 сентября — в материале URA.RU.
ВС РФ освободили несколько населенных пунктов
Подразделения группировки «Запад» в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Дерилово в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В то же время силы «Южной» группировки сумели улучшить свои позиции на передовой линии фронта и освободили населенный пункт Майское (ДНР).
В Днепропетровской области подразделения группировки «Восток» продолжили наступление вглубь оборонительных рубежей противника. Также они взяли под контроль населенный пункт Степовое.
Освободили больше 1,1 квадратного км территории у Клебан-Быка
За прошедшие сутки российские военные также установили контроль над территорией площадью 1,1 квадратного километра в районе Клебан-Быкского водохранилища, расположенного на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Украина получит новые Patriot
Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что уже этой осенью Киев получит от Израиля два дополнительных комплекса противовоздушной обороны Patriot. Об этом глава государства сообщил в ходе брифинга, особо отметив, что израильский комплекс уже на протяжении месяца эффективно функционирует на украинской территории. Зеленский также подчеркнул, что Киев открыт к заключению отдельных контрактов на поставку различных видов вооружения, включая системы с большой дальностью действия.
Командование ВСУ оставило своих солдат умирать в Харьковской области
Командование вооруженных сил Украины прекратило попытки по освобождению своих военнослужащих, оказавшихся в окружении, сообщил источник в российских силовых структурах. По его данным, в районе Синельниковского леса окружены подразделения 57-й и 127-й отдельных мотопехотных бригад ВСУ, численность которых составляет до одного взвода. Командование ВСУ отказалось от дальнейших действий по деблокированию окруженных, фактически оставив их без поддержки.
ВСУ остались без тяговых подстанций
Российские Вооруженные силы с помощью авиации и артиллерии вывели из строя тяговые подстанции, через которые осуществлялась транспортировка оружия и военной техники Вооруженными силами Украины в направлении Донбасса. Об этом сообщили в Минобороны, уточнив, что помимо тяговых подстанций, ударам подверглись места временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников на 138 участках.
Российские бойцы засняли линию обороны ВСУ у Купянска
Операторы беспилотных летательных аппаратов 1-й гвардейской танковой армии группировки «Запад» зафиксировали протяженную оборонительную линию Вооруженных сил Украины в районе Купянска. По словам командира подразделения БПЛА с позывным Контора, противник располагает масштабной системой укреплений.
На опубликованных видеоматериалах можно увидеть разветвленную сеть окопов, долговременные огневые точки, а также тщательно замаскированные блиндажи, часть которых возведена из бетона. Сообщается, что эти оборонительные сооружения были подготовлены заблаговременно и предназначены для продолжительной обороны.
ВСУ используют новый дрон «Зозуля»
Украинские вооруженные силы начали применять новые БПЛА «Зозуля». По информации, предоставленной командиром роты беспилотников одного из российских добровольческих подразделений, известным под позывным «Сова», данные БПЛА уже эксплуатируются ВСУ.
Данный аппарат летит медленнее, чем другие, но его преимущество в автономности. БПЛА следует по заданной траектории, рассказал боец. Дрон способен преодолеть расстояние в 2100 километров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.