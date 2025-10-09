Уральский боец UFC рассказала, что ее удивило в Бразилии

Боец UFC Алексеева: в Рио-Де-Жанейро очень странный запах на улице
Боец UFC Ирина Алексеева проведет бой в ночь с 11 на 12 октября
Боец UFC Ирина Алексеева проведет бой в ночь с 11 на 12 октября Фото:

Боец Ultimate Fighting Championship (UFC), спортсменка Ирина Алексеева из Челябинска рассказала URA.RU, что ее удивило в крупнейшем городе Бразилии Рио-де-Жанейро. Одним из ярких впечатлений стал контраст между районами города. 

«Мы с командой приехали за 9 дней до боя и сняли квартиру в районе Фламенко, выйдя из такси мы были ошарашены запахами странными. Через каждые 50 метров нам встречались очень грязные бомжи на асфальте спящие , вот мы и поняли что за запахи», — рассказала Алексеева корреспонденту URA.RU. 

По ее словам в другом районе, где находится гостиница от UFC чувствуется цивилизация. «До сих пор находимся под неизгладимым впечатлением от того, как 40 минут дороги из районов в район меняют все вокруг. И какая разная жизнь в одном городе», — сообщила Алексеева. 

Свой бой в промоушене UFC Ирина Алексеева проведет в ночь с 11 на 12 октября. Ее соперницей выступит местная спортсменка Беатрикс Мескита. 

Ранее Алексеева заявила о своем несогласии с решением судей после поединка с польской коллегой Клаудией Сыгулой на турнире UFC on ABC 8, состоявшемся 21 июня в Баку. Спортсменка заявила, что ее «обворовали», присудив победу сопернице.

