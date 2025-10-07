Власти объяснили, почему невозможно перенести начало уроков в школах

Начало учебного дня в 9:00 вместо 8:30 невозможно из-за рабочего графика родителей. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в ответ инициативу фракции ЛДПР в Госдуме.
«Сегодня в Москве детей в школы сопровождают родители, а вот теперь представьте: в девять часов начинается день, значит, мама должна привести ребенка в школу и успеть на работу», — пояснил академик. Он отметил, что вопрос сохранения здоровья школьников и оптимизации учебных нагрузок требует комплексного подхода и постоянной работы со стороны как медиков, так и педагогов.
Инициатива ЛДПР по изменению школьного расписания была внесена в Госдуму в сентябре 2025 года. Законопроект предусматривает не только перенос начала занятий на 9:00, но и закрепление пятидневной учебной недели для всех российских школьников. Инициаторы проекта считают, что нововведение поможет снизить усталость детей и повысить успеваемость. Ранее в Госдуме и Минпросвещения уже поднимались вопросы о снижении учебной нагрузки и необходимости сокращения времени на домашние задания.
