Обманувших участников СВО «попрошаек» арестовали в Москве

В Москве арестована группа лиц, подозреваемых в хищении денег у участников СВО в аэропорту Шереметьево. Как сообщил источник, речь идет о «попрошайках», которые просили у военнослужащих деньги на билеты, а затем присваивали их себе. Операция по задержанию прошла в рамках расследования уголовного дела, в котором также фигурируют недобросовестные таксисты и сотрудники полиции.
«Эти попрошайки, как и таксисты в данном уголовном деле, обманывали участников специальной военной операции. Половину из них („попрошаек“ — прим. URA.RU) уже арестовали, другие по каким-то причинам ушли от ответственности», — рассказал источник РИА Новости. Он добавил, что в материалах дела ранее фигурировали около 15 человек, однако их число сократилось на этапе следствия.
В числе потерпевших есть военнослужащий, который рассказал, что после приземления в Москве к нему подошла девушка и попросила 15 тысяч рублей якобы на билет — обещая вернуть деньги позже, однако этого не произошло. Общий ущерб по уголовному делу составляет порядка трех миллионов рублей. В числе задержанных — предполагаемый организатор преступного сообщества Алексей Кабочкин, а также почти 30 других человек. В преступную группу, по данным следствия, входили и сотрудники линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево.
Следствие отмечает, что преступники использовали разные схемы. В одних случаях — мошенничество под предлогом просьбы о помощи, в других — завышение стоимости такси для военных после согласования адекватной цены. Иногда стоимость поездки увеличивали в десятки раз, угрожая физической расправой в случае отказа платить. Также зафиксированы случаи кражи денег с банковских карт: одному из бойцов СВО предложили выпить, а после того как он потерял бдительность, со счетов исчезли сотни тысяч рублей.
