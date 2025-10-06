У школьницы, найденной мертвой в Ивделе, были конфликты с учениками

ЧП произошло в минувшие выходные (архивное фото)
В Ивделе (Свердловская область) 14-летнюю школьницу, найденную мертвой, обижали в школе. Об этом URA.RU рассказали ее знакомые.
«Говорят, некоторые бывшие одноклассники буллили ее. Она потом ушла в другой класс. Как было там, не знаю», — сказал собеседник агентства. По словам второго, у школьницы были ссоры с мальчиками.
Трагедия произошла 4 октября. Друзья отзываются о школьнице с хорошей стороны. Похороны пройдут 7 октября. Комментариев от свердловских силовых структур по теме нет.
