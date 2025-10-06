В Челябинске подключение отопления к жилым домам остается на постоянном контроле

В Челябинске по состоянию на 7 октября из-за аварийных ситуаций без отопления остаются 28 многоквартирных жилых домов, что в три раза меньше статистики за 6 октября. Сейчас сохраняются проблемы в частном секторе, где из-за повреждений на сетях нет тепла в 288 индивидуальных домах. Каждый адрес находится на контроле мэрии, рассказал заместитель начальника Управления ЖКХ Александр Кочерещенко.
«К сожалению, из-за нерасторопности некоторых управляющих компаний в ряде жилых домов остались проблемы на внутренних сетях, поэтому тепло не поступает в квартиры. По поручению главы города Алексея Лошкина каждый адрес, о котором нам сообщают жители, незамедлительно ставится на контроль. Наши специалисты выезжают на место и взаимодействуют с обслуживающей организацией. Эффект от совместной работы очевиден: за сутки число отключенных домов сократилось с 78 до 28», — подчеркнул Александр Кочерещенко.
Также аварийные бригады ресурсоснабжающих организаций работают на сетях в круглосуточном режиме. Челябинцы, в домах которых нет отопления, помимо своей управляющей компании и районной диспетчерской службы, могут обратиться в администрацию города по любому из перечисленных телефонов: городская диспетчерская служба — 263-21-21; ЕДДС — 112; приемная заместителя главы Челябинска по городскому хозяйству — 266-18-70.
Ранее мэр Челябинска Алексей Лошкин потребовал усилить контроль над запуском отопления в жилых домах и социальных объектах. Как сообщил Авдеев, после старта отопительного сезона в Челябинске 6 октября было подключено 99% объектов.
