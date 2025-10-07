В прокуратуре объяснили задержание мэра из Красноярского края

Красноярский экс-мэр Саара был задержан за взятку в 3,5 миллиона рублей
Сейчас решается вопрос о заключении бывшего мэра под стражу (архивное фото)
Сейчас решается вопрос о заключении бывшего мэра под стражу (архивное фото)

Бывший мэр города Назарово (Красноярский край) был задержан за получение взятки в размере 3,5 рублей от строительной компании за получение муниципального контракта на 100 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Возбуждено уголовное дело о получении экс-главой Назарово 3,5 миллиона рублей взятки от ООО „ПромСтрой“ за контракт на 100 миллионов рублей. Прокуратура контролирует расследование уголовного дела, возбужденного в отношении экс-главы Назарово за получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ)», — сообщили в telegram-канале ведомства.

По данным прокуратуры, за деньги бывший мэр обеспечивал компании победу в конкурсах на ремонт дорог. Для этого он включал в документацию о закупках «заточенные» под ООО «ПромСтрой» критерии оценки заявок.

Бывший мэр, о котором идет речь в прокуратуре, ушел с поста в феврале. Сейчас решается вопрос о заключении экс-чиновника под стражу. Ранее в соцсетях сообщали, что речь идет о экс-главе Назарово Владимире Саара.

