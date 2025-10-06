Пермякам рекомендуют осторожно пользоваться общественными зарядками для смартфонов. Через такие приспособления может произойти утечка персональных данных. Об этом URA.RU предупредили ученые Пермского Политеха.
«Использование открытых электрических розеток в целом безопасно для телефона, хотя теоретически передача информации через них возможна. Угроза может возникнуть, только если вы используете чужие зарядные приборы (блоки питания, шнуры, внешние аккумуляторы), так как в них можно встроить микросхемы с вредоносным программным обеспечением (ПО )», — рассказал доцент кафедры «Автоматика и телемеханика» Пермского Политеха, кандидат технических наук Антон Каменских корреспонденту агентства.
Уточняется, что чаще всего смартфоны взламывают через USB-порты переносных устройств. Такой вид хакерской атаки появился давно. Впервые о нем стало известно в 2011 году. Чаще всего опасны переносные пауэрбанки или то, что можно подменить. А зарядные станции в аэропортах, торговых центрах или общественном транспорте реже представляют риск, так как в них сложнее вмонтировать вредоносное ПО.
Ученые рекомендуют не отключать элементы системы безопасности и антивирусное ПО на смартфонах, использовать личные аксессуары — сетевой адаптер и внешний аккумулятор. Также подойдет провод, через который нельзя передавать данные. «Ищите на упаковке пометки „Charging only“, „Power cable“ или „Только для зарядки“. Такой шнур обычно дешевле универсальных аналогов и особенно полезен для использования в аэропортах, кафе и торговых центрах, где есть риск столкнуться с модифицированными зарядными станциями», — отметил доцент кафедры «Информационные технологии и автоматизированные системы» Пермского Политеха, кандидат технических наук Даниил Курушин.
