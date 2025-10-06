06 октября 2025

Пермские ученые предупредили об опасности общественных зарядок для смартфонов

Ученый Пермского Политеха Каменских: общественные зарядки могут своровать данные
© Служба новостей «URA.RU»
Пермякам советуют пользоваться личными зарядными устройствами
Пермякам советуют пользоваться личными зарядными устройствами

Пермякам рекомендуют осторожно пользоваться общественными зарядками для смартфонов. Через такие приспособления может произойти утечка персональных данных. Об этом URA.RU предупредили ученые Пермского Политеха.

«Использование открытых электрических розеток в целом безопасно для телефона, хотя теоретически передача информации через них возможна. Угроза может возникнуть, только если вы используете чужие зарядные приборы (блоки питания, шнуры, внешние аккумуляторы), так как в них можно встроить микросхемы с вредоносным программным обеспечением (ПО )», — рассказал доцент кафедры «Автоматика и телемеханика» Пермского Политеха, кандидат технических наук Антон Каменских корреспонденту агентства.

Уточняется, что чаще всего смартфоны взламывают через USB-порты переносных устройств. Такой вид хакерской атаки появился давно. Впервые о нем стало известно в 2011 году. Чаще всего опасны переносные пауэрбанки или то, что можно подменить. А зарядные станции в аэропортах, торговых центрах или общественном транспорте реже представляют риск, так как в них сложнее вмонтировать вредоносное ПО.

Ученые рекомендуют не отключать элементы системы безопасности и антивирусное ПО на смартфонах, использовать личные аксессуары — сетевой адаптер и внешний аккумулятор. Также подойдет провод, через который нельзя передавать данные. «Ищите на упаковке пометки „Charging only“, „Power cable“ или „Только для зарядки“. Такой шнур обычно дешевле универсальных аналогов и особенно полезен для использования в аэропортах, кафе и торговых центрах, где есть риск столкнуться с модифицированными зарядными станциями», — отметил доцент кафедры «Информационные технологии и автоматизированные системы» Пермского Политеха, кандидат технических наук Даниил Курушин.

