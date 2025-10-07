В Госдуме предложили отдавать в соцаренду нуждающимся нераспроданные квартиры

В России предложили передавать пустующие квартиры, выкупленные государством у застройщиков, в социальную аренду нуждающимся гражданам. С такой инициативой выступил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
«Государство может выкупать у застройщиков их пустующие квартиры — по себестоимости, без накруток. И передавать в соцаренду нуждающимся», — отметил Сергей Миронов в беседе с ТАСС. По мнению депутата, такая практика поможет застройщикам избавиться от невостребованного жилья, а гражданам — получить крышу над головой. Он также подчеркнул, что жилье можно будет впоследствии выкупить в счет арендных платежей.
Программу, по словам Миронова, стоит распространять не только на малоимущих. Ею смогут воспользоваться молодые семьи, студенты, многодетные, педагоги, медики и рабочие промышленных предприятий. Миронов обратил внимание, что сейчас государство через корпорацию «ДОМ.РФ» строит так называемые наемные дома, однако их количество «единично на всю страну». Депутат считает необходимым ускорить развитие подобной инициативы и масштабировать программу, чтобы она стала доступна большему количеству россиян. Он также отметил, что аналогичные механизмы успешно работают за рубежом, и подчеркнул актуальность этой меры в условиях текущей ситуации на рынке недвижимости.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.