06 октября 2025

В Нижневартовске закончили строительство нового бульвара

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На бульваре высадили ели
На бульваре высадили ели Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) достроили новый бульвар возле Комсомольского озера. Об этом сообщили в telegram-канале администрации города.

«Подрядчику осталось установить лишь малые архитектурные формы (МАФы) – урны, скамейки, навесы, качели, информационное табло и прочее. Здесь высадили саженцы калины обыкновенной, пузыреплодника, дерена белого, спиреи», — говорится в публикации.

На территорию также привезли ели из омского питомника. Локацию строили по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Ранее URA.RU рассказывало, что на бульваре обустроят пешеходные и велодорожки, а также площадки для настольного тенниса и шахматных столов. Строители расширили парковку и создали условия для маломобильных жителей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовске (ХМАО) достроили новый бульвар возле Комсомольского озера. Об этом сообщили в telegram-канале администрации города. «Подрядчику осталось установить лишь малые архитектурные формы (МАФы) – урны, скамейки, навесы, качели, информационное табло и прочее. Здесь высадили саженцы калины обыкновенной, пузыреплодника, дерена белого, спиреи», — говорится в публикации. На территорию также привезли ели из омского питомника. Локацию строили по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Ранее URA.RU рассказывало, что на бульваре обустроят пешеходные и велодорожки, а также площадки для настольного тенниса и шахматных столов. Строители расширили парковку и создали условия для маломобильных жителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...