В Нижневартовске закончили строительство нового бульвара

В Нижневартовске (ХМАО) достроили новый бульвар возле Комсомольского озера. Об этом сообщили в telegram-канале администрации города.
«Подрядчику осталось установить лишь малые архитектурные формы (МАФы) – урны, скамейки, навесы, качели, информационное табло и прочее. Здесь высадили саженцы калины обыкновенной, пузыреплодника, дерена белого, спиреи», — говорится в публикации.
На территорию также привезли ели из омского питомника. Локацию строили по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
Ранее URA.RU рассказывало, что на бульваре обустроят пешеходные и велодорожки, а также площадки для настольного тенниса и шахматных столов. Строители расширили парковку и создали условия для маломобильных жителей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!