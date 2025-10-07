Евросоюз оказался в положении заложника «оголтелой политики» Польши и стран Балтии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом в Кремле отреагировали на нашумевшее заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Варшава и прибалтийские столицы заблокировали в 2021 году ее предложение по новому формату переговоров по Украине.
«Очевидно, что по многим вопросам внешней политики, к сожалению, Европейский союз и Брюссель находятся в положении заложника оголтелой политики, которую проводят прибалтийские государства и Варшава. Это действительно так, это видно невооруженным глазом, что называется. Поэтому, можно себе представить, что госпожа Меркель действительно права в этом плане», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос URA.RU. Его слова передает корреспондент агентства.
Ранее бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что после окончания своего мандата она пыталась инициировать создание нового диалога по урегулированию на Украине, поскольку Минские соглашения, по ее мнению, больше не работали. Однако, по словам экс-канцлера, Польша, Литва, Латвия и Эстония саботировали эту инициативу. Меркель также допустила, что эта позиция косвенно спровоцировала начало СВО.
