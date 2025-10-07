В Кремле рассказали о позиции России в отношении «Томагавков» на Украине

Позиция России по поставкам американских ракет Tomahawk («Томагавк»), которые способны нести ядерный заряд, на Украину была четко изложена российским президентом Владимиром Путиным. Если эти поставки все-таки произойдут, то они станут серьезным витком эскалации между РФ и США, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Что касается позиции Москвы: она была недвусмысленно изложена Путиным. Это будет серьезный виток эскалации… Важно отдавать отчет, что речь идет о ракетах, которые могут быть в ядерном исполнении — это серьезный виток эскалации», — сказал Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент URA.RU.
Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Кремль будет ждать более четких заявлений, если они последуют. При этом Песков отметил, что в вопросе передачи вооружений — сначала происходят поставки, а уже потом делаются заявления.
Представитель Кремля добавил, что дипломаты занимаются своей работой и делают ее исправно. В то же время на уровне глав государств «ситуация более живая». Песков подчеркнул, что пока Москва исходит из того, что президент США Дональд Трамп сохраняет политику, направленную на достижение мирных политических переговоров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.